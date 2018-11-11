رئيس وزراء إثيوبيا يبحث مع رئيس المفوضية الأوروبية الأوضاع بالمنطقة

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي اَبي أحمد، اليوم /الأحد/، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مستجدات الأوضاع في المنطقة والقرن الأفريقي.



وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) أن ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء الإثيوبي من رئيس المفوضية الأوروبية، الذي أعرب عن إعجابه بالإصلاحات الجارية في أثيوبيا، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لأثيوبيا.



