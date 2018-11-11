وزير الشباب: الأولوية لسرعة تنفيذ المنشآت الرياضية والتوزيع العادل لها

اجتمع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، مع الجهات المنفذة للمنشآت الشبابية والرياضية لوزارة الشباب والرياضة حيث أكد علي أولوية تنفيذ وانهاء الأعمال الإنشائية في أسرع وقت.



وأشار إلى أن منشآت وزارة الشباب والرياضة وخاصة مراكز الشباب هي شريان حياة ومتنفس للشباب لممارسة كافة الانشطة الشبابية والرياضية حيث تسعى الوزارة لتحويلها إلي منارات ثقافية وفكرية وفنية.



وشدد على أن العمل في تنفيذ الأعمال الإنشائية في الفترة القادمة سيتم وفقا لتوزيع عادل بين الجهات وبشفافية وبمنتهى القوة في التنفيذ وفقا لدورة عمل منتظمة.



كما أكد علي أن الوزارة تنتهج في الفترة الحالية فلسفة جديدة لإقامة منشآت متنوعة لكافة الألعاب الرياضية المختلفة.