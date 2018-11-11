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أداء متباين لمؤشرات البورصة اليوم.. ارتفاع فى المستهل وتراجع جماعى فى المنتصف.. و4.9 مليار جنيه تراجعا فى قيمة رأس المال فى الختام

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:59 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
محمد صبيح
  • ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات
  • تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات اليوم
  • أداء سلبي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.55%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

وتراجعت المؤشرات، بمنتصف التعاملات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 13647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13343 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 702 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1758 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة بقيمة 4.9 مليار جنيه بختام التعاملات مسجلًا مستوى 771.989 مليار جنيه وسط تراجع جميع مؤشراتها.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 1.18% مسجلا مستوى 13570 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% مسجلا مستوى 702 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% مسجلا مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% مسجلا مستوى 474 نقطة.
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