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فن

الطائر المبكر يتصدر المشاهدات.. وانتكاسة لـ صوت تركيا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:06 م
صدى البلد
أحمد البهى
حقق مسلسل "الطائر المبكر" أعلى نسبة مشاهدة في الدراما التركية أمس السبت الموافق 10 نوفمبر، ليحتفظ بالصدارة منذ عرضه.

وحل في المركز الثاني مسلسل "التوأم ميمو جان" والذى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى نسبة المشاهدة، وجاء فى المركز الثالث مسلسل "العروسة الجديدة".

أما برنامج "صوت تركيا" فقد احتل المركز الرابع والأخير فى نسب المشاهدة، ليكون بذلك قد شهد حالة من الانتكاسة على مستوى نسب المشاهدة، بعدما كان يحتل المركز الثانى خلال الفترة الماضية.
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