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17 فريقاً يحصدون درع ملتقى مبادرات الشباب التطوعية.. السبيعي: احتضان الكويت للملتقى يأتي تأكيدًا لاستمرارها في خدمة قضايا الإنسانية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:10 م
وزير الإعلام ووزير
وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري
سارة يسن
  • السبيعي : احتضان الكويت للملتقى يأتي تأكيدًا لاستمرارها في خدمة قضايا الإنسانية
  • آل ثاني: ضرورة دعم الشباب وتعزيز مبادئ العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية في المجتمع
  • الخميس: المشاركون أبدعوا في مجال العمل التطوعي والإنساني من خلال أفكارهم

احتفت هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالأمس بفوز 17 فريقا من مختلف الدول العربية بدرع ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية وذلك تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، بالتعاون مع وزارة الإعلام ، ووزارة الدولة لشؤون الشباب والمعهد العربي للتخطيط والهيئة العام للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالاضافة إلى بيت التمويل الكويتي، وشركة أوريدو، والخطوط الكويتية، بمشاركة العديد من المبادرات الإنسانية في مختلف الدول العربية، من أجل دعم أفكار الشباب ومبادراتهم المختلفة في مجال العمل التطوعي والإنساني من منطلق ، إيمانا و اعترافا وتقديرا للشباب في العالم العربي ، ودورهم المهم في مجال التطوع وخدمة الإنسانية المختلفة.

وقال مشعل السبيعي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون الشباب خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن راعي الحفل وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ، ان احتضان الكويت ملتقى المبادرات الشبابية التطوعية والإنسانية يأتي تأكيدا لاستمرارها في خدمة قضايا الانسانية باعتبارها مركزا للعمل الانساني وباعتبار أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد قائدا للعمل الانساني بالدولة . 

وأضاف السبيعي ان جهود الشباب التطوعية ساهمت في إبراز الوجه الحضاري لبلداننا العربية كما لها أثر بالغ في المشاركة والمساهمة التنموية في مجتمعاتنا، موضحًا أن الوزارة تعزز شراكتها مع المبادرين عبر تقديم الدعم المادي والمعنوي لتنمية مهاراتهم .
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo للاتصالات الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني خلال تصريحاته على هامش الإعلان عن الفائزين، ضرورة دعم الشباب وتعزيز مبادئ العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية في المجتمع من خلال هذه الفعاليات، التي بلا شك تعد منصة رئيسية يلتقي فيها خيرة شبابنا.. الذي نفتخر بهم و بقدراتهم.

وأضاف آل ثاني "من منطلق حرصنا على دعم هذه الفئة التي لا زالت تشكل نسبة لا يستهان بها في المجتمع الكويتي ، وإيمانا بمبادئنا واستراتيجياتنا المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية حرصنا هذا العام أن نتواجد في هذا الملتقى الذي يشهد مشاركة فرق تطوعية ومبادرات شبابية انسانية من الكويت ومن الخليج العربي".

وقال آل ثاني " وبالحديث عن دور الشباب في المجال التطوعي أود أن أنوه بالدور الكبير والمميز الذي تقوم شركة Ooredoo منذ سنوات في تدريب وتعليم وصقل الشباب ومنحهم الفرصة دائما لإثبات قدراتهم في العديد من الفعاليات والمبادرات التطوعية والإنسانية التي قمنا بها".

ومن جانبه قال ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الاعلامي " ان الشكر والتقدير موصولين بالحضور وخاصة الشباب المشاركين في الملتقى ، واصفا اياهم بأنهم ابدعوا في مجال العمل التطوعي والإنساني من خلال أفكارهم".

وأشار الخميس مخاطبا الشباب : أنتم مستقبل الأمة وبسببكم تواجدنا في الكويت لتنظيم هذا الملتقى ومن اجلكم تقدم الحكومات العربية الدعم لكم ، معربا عن أمله بمزيد من النجاح لهؤلاء الشباب في مجال العمل التطوعي والإنساني وان هيئة الملتقى الإعلامي العربي تقدم الدعم الإعلامي لهؤلاء الشباب .

وتمثيلا للشباب القت فرات العموشي من الاردن كلمتها مؤكدة ان الكويت فتحت آفاقا جمة للشباب العربي وعملت على إيجاد أجواء حماسية وانها منصة احتضنت ابداعاتهم .

وأضافت العموشي أن الملتقى أتاح فرصة لكي يزيد الشباب من خبراتهم العلمية والعملية في لقاء يثري المحتوى المعرفي لمبادرات المجتمع المدني .

وقدم الاحتفالية كل من د.هاني البدري من الادرن والإعلامية سودابة من الكويت، وفاز 17 فريقا من عدد من الدول العربية من أصل 640 فريقا قدمه على المشاركة في فعاليات الملتقى وتأهل منهم 144 فريقا، وجاء بالمركز الاول من الكويت فريق"المشروع الكويتي لإغاثة الروهينجا" و" فريق ريفود refood" ، ومن سلطنة عمان "مبادرة احتواء" و " فريق صدى الشباب " و " فريق كن متطوعا "برنامج شجعان السرطان" و " مبادرة مركز صدى التطوعي " ، ومن المملكة العربية السعودية فريق "تمنى امنية" و " رؤية مستقبلية لنظام التعليم في المملكة العربية السعودية " ، ومن الاردن "مبادرة روبوتنا"، و" فريق ربط"، ومن جمهورية مصر العربية"فريق تدوير مخلفات الموز لمنتجات يدوية" ، ومن قطر "فريق خلقي"، ومن المغرب"فريق الفن التشكيلي في خدمة التنمية الاجتماعية"، ومن السودان "مبادرة اسهم العطاء"، ومن الجزائر "مبادرة مناظرات الجلفة"، ومن البحرين " فريق تحكم بصحتك"، ومن تونس "فريق الائتلاف الشبابي بسيدي حسين" .
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