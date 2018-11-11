17 فريقاً يحصدون درع ملتقى مبادرات الشباب التطوعية.. السبيعي: احتضان الكويت للملتقى يأتي تأكيدًا لاستمرارها في خدمة قضايا الإنسانية

السبيعي : احتضان الكويت للملتقى يأتي تأكيدًا لاستمرارها في خدمة قضايا الإنسانية

آل ثاني: ضرورة دعم الشباب وتعزيز مبادئ العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية في المجتمع

الخميس: المشاركون أبدعوا في مجال العمل التطوعي والإنساني من خلال أفكارهم





احتفت هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالأمس بفوز 17 فريقا من مختلف الدول العربية بدرع ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية وذلك تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، بالتعاون مع وزارة الإعلام ، ووزارة الدولة لشؤون الشباب والمعهد العربي للتخطيط والهيئة العام للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالاضافة إلى بيت التمويل الكويتي، وشركة أوريدو، والخطوط الكويتية، بمشاركة العديد من المبادرات الإنسانية في مختلف الدول العربية، من أجل دعم أفكار الشباب ومبادراتهم المختلفة في مجال العمل التطوعي والإنساني من منطلق ، إيمانا و اعترافا وتقديرا للشباب في العالم العربي ، ودورهم المهم في مجال التطوع وخدمة الإنسانية المختلفة.





وقال مشعل السبيعي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون الشباب خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن راعي الحفل وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ، ان احتضان الكويت ملتقى المبادرات الشبابية التطوعية والإنسانية يأتي تأكيدا لاستمرارها في خدمة قضايا الانسانية باعتبارها مركزا للعمل الانساني وباعتبار أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد قائدا للعمل الانساني بالدولة .





وأضاف السبيعي ان جهود الشباب التطوعية ساهمت في إبراز الوجه الحضاري لبلداننا العربية كما لها أثر بالغ في المشاركة والمساهمة التنموية في مجتمعاتنا، موضحًا أن الوزارة تعزز شراكتها مع المبادرين عبر تقديم الدعم المادي والمعنوي لتنمية مهاراتهم .