الغرف التجارية: إنشاء بورصة ومصانع أعلاف.. أهم مطالب تطوير الثروة السمكية

قال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، ان مناقشة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لوضع خطة لتطوير الثروة السمكية "خطوة جيدة"، حيث تعد مصر من بين أكبر 10 دول منتجة للأسماك فى العالم وتحتل المرتبة الـ2 عالميا في إنتاج السمك البلطي بعد الصين، ورقم 1 في أفريقيا في الاستزراع السمكي يرجع ذلك الظروف المناخية والمائية والمستلزمات المناسبة، رغم ذلك فهذه الامكانيات غير مستغلة بالشكل المناسب.





وأضاف جعفر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفترة القادمة تحتاج الى وضع استراتيجية لقطاع الأسماك، ودراسة مشكلات الثروة السمكية والعمل على وضع حلول مناسبة لها ، مطالبا بوضع دراسة خطط ومشروعات التنمية في قطاع الثروة السمكية.





وأشار جعفر، إلى أن زيادة الإنتاجية من الثروة السمكية تتطلب تخطيط برامج التعليم الطب البيطري ليتماشى مع التطور العلمي، واحتياجات المجتمع الجديد ومتطلباته، والعمل على تشجيع البحوث العلمية في مجال الثروة السمكية، وتوفير فرص تدريب العاملين بالقطاع.





وأوضح ان استراتيجية تطوير الثروة السمكية لابد ان يكون هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والمساهمة في تعويض نقص إنتاج البروتين الحيواني من اللحوم الحمراء عن طريق زيادة الطلب على الأسماك والبدء في التصدير وفتح أسواق ومن خلال انتاج سمكي نظيف ومتكامل يراعى البعد البيئي خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة واستيعاب طاقات الشباب من خلال توفير فرص عمل ومصدر دخل للمصايد عن طريق تطوير الإنتاج السمكي ليصل إلى 2 مليون طن سنويا بحلول 2023، منها 1.5 مليون طن من الاستزراع السمكي المكثف والمغلق ونصف مليون من الصيد الحر.





وطالب جعفر بضرورة تطوير صناعة تجميد وتعليب والأسماك وتفعيل الطرق التسويقية المختلفة لزيادة الطلب في الداخل والخارج، والبدء في التصدير طبقا لشروط الجودة والصحة لتحقيق التنافسية في التصدير، وتشجيع الدولة الاستثمار في الاستزراع السمكي وخاصة البحري، وتعديل القوانين وخاصة قانون رقم 124 لسنة 1983، والتركيز على 4 مناطق لزيادة طاقتها الإنتاجية بتنمية منطقة مثلث الديبة - شطا لزيادة الانتاج من أسماك الدنيس والقاروص والجمبري و منطقة تنمية الريان بالفيوم لزيادة انتاج أسماك البلطى والقراميط ، ومنطقة تنمية الحامول كفر الشيخ اسماك البوري والبلطي ، ومنطقة الاستزراع السمكى في وادى النطرون.





وطالب بإنشاء بورصة للاسماك، وحماية المسطحات المائية وتطهيرها، والاهتمام بالاستزراع السمكي في الصحراء اعتمادا على مياه الآبار والمياه الجوفية ، وإنشاء مصانع اعلاف متطورة ومتخصصة لأعلاف الأسماك.





وطالب بضرورة تفعيل القوانين وتشديد الرقابة والإشراف البيطري على المزارع السمكية، والاهتمام بمشروعات ذات القيمة المضافة من الأسماك المستزرعة والتصنيع السمكي، ومشروعات التوأمة مع " المغرب والكاميرون " لتطوير مراكب الصيد ودول آسيا لتنمية الاستزراع السمكي مثل إندونيسيا وبنجلاديش.





وتجدر الإشارة ان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه أمس باستمرار نهج تحقيق نهضة زراعية شاملة، عن طريق التطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى اتباع مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.





جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.



