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ثقافة

بعد تأجيل افتتاحه.. المعجنة على خشبة المسرح القومي.. الخميس

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:58 م
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد " المعجنة" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك يوم الخميس المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة .

يأتى هذا بعد تأجيل الافتتاح الأسبوع الماضى دون أن يعلن الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي أسباب التأجيل .

"المعجنة"، تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، الطفلة مريم اسلام، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة و ديكور و أزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب.
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