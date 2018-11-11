بعد تأجيل افتتاحه.. المعجنة على خشبة المسرح القومي.. الخميس

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد " المعجنة" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك يوم الخميس المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة .



يأتى هذا بعد تأجيل الافتتاح الأسبوع الماضى دون أن يعلن الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي أسباب التأجيل .



"المعجنة"، تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، الطفلة مريم اسلام، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة و ديكور و أزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب.

