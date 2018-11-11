البرلمان يحاسب وزير التموين .. المصيلحى: حذف بطاقات الأسر التى يتعدى دخلها 7000 جنيه شهريا.. ومليون بطاقة غير مستحقة للدعم.. وتمت تنقية 55 مليون رقم قومى

- وزير التموين يؤكد أمام مجلس النواب:

- الدعم أداة مهمة للحماية الاجتماعية وسيتم وضع مؤشرات لتحديد مستحقي الدعم

- الوزارة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح لمدة 3 أو 4 أشهر

- 80 % من المؤسسات ملتزمة بتدوين الأسعار على السلع





أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، موضحا أن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.





وأوضح المصيلحي خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدعم أداة مهمة للحماية الاجتماعية، وقرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى لن يتم إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.





وحول مستحقي الدعم، قال المصيلحى إن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة، مؤكدا أنه سيتم وضع المؤشرات التي تمكن الدولة من تحديد مستحقي الدعم الكلي والجزئى وغير المستحقين.





ولفت إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له، مستدركا أن "هذا الرقم غير نهائي ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى".





وأكد أن هناك عملا جادا وحقيقيا لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، منوها بأهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها في تحديد مستحقي الدعم.





وأضاف المصيلحى "مينفعش ناس عايشة فى كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم حوالي مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول أن الدعم سيذهب لمستحقيه".





وعلى صعيد تنقية بطاقة التموين أوضح المصيلحي أن تنقية بطاقات الدعم التموينية لا تعنى حذف أو إضافة إنما تصحيح بيانات خاطئة، لافتا إلى أن التنقية مرت بـ3 مراحل، وحتى الآن تمت تنقية 55 مليون رقم قومى، مضيفا: "لن نسمح بوجود أى بيان أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وأول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد غير صحيح".





وأوضح المصيلحى أن إنشاء ما يسمى بـ"بورصة السلع" أمر مهم لكنه يحتاج إلى رؤية جيدة لهذا الأمر والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن قرار التموين بوضع الأسعار على السلع مطبق بنسبة كبيرة.





وقال وزير التموين، إنه لايوافق على الدعم النقدي الان، وخاصة أن مؤشرات التضخم غير مستقرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنتهي بداية الشهر القادم من وضع المعايير التي سيتم تحديد على أساسها المستحقين للدعم وغير المستحقين.





وأوضح أن الوزارة ستحدد من يحصل على دعم جزئي ومن يحصل على دعم كلي لتحقيق عدالة التوزيع، مؤكدا أن عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم يوازي عدد غير المستحقين الذين سيتم حذفهم، فالحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق التنمية لتنتعش البلد، ضبط الأسواق هدفنا وليس الصراع مع القطاع الخاص.





وأكد أن أولوية وزارته القصوى هي الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح لمدة 3 أو 4 أشهر، والسكر لمدة 3 إلى 5 أشهر، مشيرًا إلى أن مخزون الزيوت يكفي 3 أشهر.





وعن دور الوزارة في توفير الأرز قال "المصيلحي" إن دور وزارته هو تأمين وجود الأرز على مستوى الجمهورية، مضيفا أن دخول الوزارة في مزايدة مع السوق الحر فيما يخص الأرز سيجعل السوق في خطر.





وأكد أن "هناك فارق بين ان تشتريه الوزارة وبين أن يظل موجودًا بالسوق"، منوها بأن الدولة ليست في صراع مع القطاع الخاص، وأنها تعمل على توفير كيلو الأرز للمستهلك بسعر يتراوح بين 8.5 و10 جنيهات، وإذا حاولت الوزارة التدخل أكثر من ذلك سيشكل خطورة.





وفيما يخص توافر اللحوم قال الوزير: " لدينا عقود للحوم الحية حتى آخر 2019، والدواجن متوفرة كذلك عبر تعاقدات مع الخدمة الوطنية وشركات المخابرات العامة".





وعن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، رد وزير التموين قائلًا: "لا يكلف الله نفس إلا وسعها، أين الأسواق التي نشرف عليها، ففي كل شارع بمصر سوق، ولو ضربنا عدد المفتشين التموينين في عشرة لن نغطي كافة الأسواق"، وأضاف أن الحل يتمثل في وجود بورصة سلعية تساهم بشكل كبير في ضبط الأسعار بشكل أفضل"، مشيرا إلى أن 80% من المؤسسات ملتزمة بتدوين الأسعار على السلع.





وردا على سؤال من الدكتور أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أفضل الطرق لتوصيل الدعم لمستحقه، قال الوزير إن دعم الخبز عيني، بينما التموين نقدي مشروط، ويتم تحديد قيمة لكل فرد في البطاقة ومحدد لها سلع بعينها يتم شراؤها بها، مؤكدا أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو إلى النقدي المشروط، لن يتم إلا من خلال الحوار المجتمعي مع البرلمان.



