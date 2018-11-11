الرقابة الإدارية تطلق حملة شارك وبلغ عن الفساد بمشاركة أحمد جمال.. فيديو

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، حملة لتوعية المواطنين، بعنوان «شارك وبلغ عن الفساد»، وقدم الأغنية الرئيسية للحملة مطرب أراب أيدول أحمد جمال.



تأتي الحملة بهدف حث المواطنين على الإبلاغ عن أي أعمال فساد قد تواجههم في الحياة اليومية.



وقالت الرقابة الإدارية إنه يمكن الإبلاغ عن الفساد على رقم شكاوى مجلس الوزراء 16528، ورقم هيئة الرقابة الإدارية 16100.



