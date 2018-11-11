ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرقابة الإدارية تطلق حملة شارك وبلغ عن الفساد بمشاركة أحمد جمال.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:04 م
صدى البلد
أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، حملة لتوعية المواطنين، بعنوان «شارك وبلغ عن الفساد»، وقدم الأغنية الرئيسية للحملة مطرب أراب أيدول أحمد جمال.

تأتي الحملة بهدف حث المواطنين على الإبلاغ عن أي أعمال فساد قد تواجههم في الحياة اليومية.

وقالت الرقابة الإدارية إنه يمكن الإبلاغ عن الفساد على رقم شكاوى مجلس الوزراء 16528، ورقم هيئة الرقابة الإدارية 16100.

loading...

ترشيحاتنا

رئيس النواب: السعر الاقتصادي غير المؤلم لتذكرة المترو ضرورة لضمان جودة الخدمة

أطعمة بمفعول الأنسولين لا تغفلى تناولها لضبط السكر

مشروب عجيب لتنحيف الخصر في وقت قصير دون جهد

كعادته.. ترامب يخالف الزعماء المشاركين في مئوية الحرب العالمية الأولى

حقيقة اعتزال أحمد فتحي نجم الأهلي

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي .. بث مباشر

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

شاهد.. مصر تقفز إلى المركز 75 عالمياً في جودة شبكة الطرق

خطايا الكاف السبع حرمت الأهلي من التتويج باللقب الإفريقى.. تعرف عليها

الرقابة الإدارية تطلق حملة شارك وبلغ عن الفساد بمشاركة أحمد جمال.. فيديو

كبير الأثريين يكشف أغرب ماتم اكتشافه في مقبرة الحيوانات بسقارة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العائلة الملكية ترتدي الأسود في ذكرى الحرب العالمية الأولى.. صور

أمينة خليل تتألق بفستان مرمر حليم في حفل كارتير.. صور

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

أمن القاهرة: تطهير 18 شارعا وحيا من الإشغالات.. صور

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

فيديو

الإسلامبولي: مصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة.. فيديو
شاهد.. مواطن مصري يفتح مطعما باستخدام الموتوسيكلات والعربات الخردة
الزراعة: صدرنا 4 ملايين و540 ألف طن من المحاصيل هذا العام
تعرف على حكم شراء حلوى المولد النبوي.. فيديو
الزراعة: صحة المواطن المصري تهمنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟