إغلاق صناديق الاقتراع بجامعة حلوان وقلة عدد الأصوات بكلية التجارة

أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات بجامعة حلوان، صناديق الاقتراع بعد انتهاء المدة القانونية للتصويت، بالكليات المقرر إجراء الانتخابات بها، وتبدأ اللجنة بفرز الأصوات بكل كلية، لإعلان الفائزين بالجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب.



وكان إجمالى عدد الأصوات بكلية التجارة ١٣٥ طالبا قاموا بالتصويت بالفرقة الاولى و٣٦٤ بالفرقة الثانية و١٨٠ بالفرقة الثالثة و١٧٠ بالفرقة الرابعة.



ومن المقرر أن تجرى الإعادة غدا الاثنين، وتستكمل الانتخابات يوم الثلاثاء لانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، وفى اليوم التالى يجرى انتخاب رئيس اتحاد طلاب الكلية، وتختتم انتخابات الطلاب، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.