وزارة السياحة تستضيف وفدا من المدونين الأمريكيين لزيارة الأماكن الأثرية

تستضيف لجنة السياحة والسفر بغرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، وفدا رفيع المستوى مكون من 10 أفراد من المؤثرين والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للقيام بجولة شاملة في مصر تتضمن القاهرة والأقصر والجونة.



وتهدف هذه الزيارة إلى الترويج لمصر كوجهة مواتية للسياح من جميع أنحاء العالم ووضعها كمنطقة سياحية واستثمارية جاذبة وآمنة وفريدة من نوعها.



وتعد هذه الزيارة الإعلامية نشاط تقوم به لجنة السياحة والسفر في غرفة التجارة الأمريكية كل عام من أجل خلق الرؤية الإيجابية عن مصر في قنوات التواصل الاجتماعي.



وتبدأ الزيارة من 11 إلى 18 نوفمبر، ليشاهد الوفد تراث مصر الثقافي ابتداء من العصور القديمة إلى الأيام الحديثة، ومرافقه الترفيهية الحديثة.



وستشمل الرحلة زيارات معبد الكرنك بالأقصر، وزيارة لمعبد خونسو الذي تم تجديده حديثًا، وكذلك المواقع التاريخية في القاهرة، مثل أهرامات الجيزة وشارع المعز وجولة خاصة للمتحف المصري الكبير.



ولأول مرة، من المقرر أن يزور الوفد، هذا العام، مدينة الجونة في الغردقة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمرافق الترفيهية الفريدة.



وجدير بالذكر أن غرفة التجارة الأمريكية في مصر تعد واحدة من أكثر المؤسسات الأمريكية النشطة في غرفة التجارة الأمريكية، حيث تربط أكثر من 2000 من قادة الأعمال الذين يمثلون الشركات الأمريكية العاملة في مصر والشركات المصرية العاملة في التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة.