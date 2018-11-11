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بوتين: مستعدون للحوار مع واشنطن .. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي،أن روسيا لن تغادر اتفاقية الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وأن الأمريكيين هم من يرغبون فى ذلك،موضحًا أن روسيا مصممة على استئناف الحوار مع واشنطن على أعلى المستويات.

وأضاف"بوتين"خلال لقاء خاص عبر فضائية"روسيا اليوم"أن فكرة تشكيل جيش أوروبي ليست بجديدة وهي إيجابية لتعزيز التعددية في العالم.

وأشارالرئيس الروسي إلى أن أوروبا قوة اقتصادية كبيرة،وأنه تجرى العديد من المناورات بالقرب من دول حلف الناتو.

وتابع:"تصافحت مع ترامب فقط..واتفقنا على عدم الإخلال بجدول أعمال الدولة المضيفة"،موضحًا أن دول العالم تحتاج إلى نهج عام لتبادل الأخبار بدلًا من الانتشار الحر لها.

يذكر أن الرئيس الروسي يتواجد في العاصمة الفرنسية باريس احتفالا بمئوية الحرب العالمية الأولى .
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