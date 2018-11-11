شاهد.. مواطن مصري يفتح مطعما باستخدام الموتوسيكلات والعربات الخردة

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الأحد، فقرة خاصة بالإبداع والتميز في العمل.



عرض البرنامج ما قام به المواطن محمد عادل، حيث افتتح مطعم استبدل فيه الكراسي بالموتوسيكلات والعربات الخردة، إضافةً إلى استخدامه للخردة في الإضاءات الخاصة بالمكان.



قالت شيرين عفت، مقدمة البرنامج، إن هذا النوع من الأفكار خاصة في أماكن تقديم الطعام يدفع المواطنين للتوافد عليها بشكل أكبر، حيث إنه يخرج بها من المود الاعتيادي للأماكن العامة.



ومن جانبها أشارت الإعلامية سناء منصور، أن هذا المطعم يحاكي مطاعم أخرى بشارع الشانزليزية بفرنسا.

