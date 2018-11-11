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حوادث

لحظة الحكم على قتلة عفروتو.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:56 م
المتهمين بقتل عفروتو
المتهمين بقتل عفروتو
اسلام مقلد - عدسة صلاح مهدى
رصدت عدسة صدى البلد لحظة نطق الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، بحكم معاقبة معاون مباحث بالسجن 3 سنوات بتهمة ضرب أفضى إلى موت و200 جنيه غرامة على تهمة احتجاز المجنى عليه، والحبس 6 أشهر لأمين الشرطة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وذلك فى محاكمتهما بتهمة قتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ "عفروتو".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين سمير أبو دوح وأحمد الغندور، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح.

وحرص أهالي عفروتو على حضور الجلسة، وارتدى أهالي "عفروتو" تي شيرتات طُبع عليها صورة المجني عليه، إلا أن أجهزة الأمن منعت دخولهم المحكمة وظلوا بالخارج.

كشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.
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