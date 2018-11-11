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محافظات

حملة للقضاء على الحيوانات الضالة في الوادى الجديد

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ حملة للقضاء على الكلاب الضالة بمراكز المحافظة الخمس، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب في الشوارع والميادين.

وأوضح الدكتور عبد الحميد صابر مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة أنه تم إعدام 300 كلب باستخدام الخرطوش والسم، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بجميع مراكز المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة مديرية الطب البيطري لإعدام الكلاب الضالة والتى انتشرت مؤخرا في القري النائية والمناطق العشوائية.

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