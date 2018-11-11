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فن

فى ذكرى وفاته.. قصة زواج سعد الدين وهبة وسميحة أيوب بعد السبنسة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:04 م
صدى البلد
أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى المسرحى الكبير سعد الدين وهبة، والذي يعد واحدًا من أهم أعمدة المسرح المصري والعربى، وهو ما جعله يحصد العديد من الجوائز الرسمية  أبزرها وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.


وقد تزوج الراحل من الفنانة سميحة أيوب ، وذلك بعد أن اجتمعا فى مسرحية "السبنسة" والتى كانت تقوم ببطولتها سيدة المسرح العربى، وبعد إنتهاء أحد العروض، عرض عليها " وهبة " تناول وجبه العشاء فى منطقة الحسين، إلا أنها رفضت فى البداية، ولكن بعد فترة اتصلت به وأبلغته بموافقتها.

وأثمر هذا الزواج عن تعاونهما فى عدة مسرحيات أبرزها "كوبرى الناموس"، "بير السلم، " كوابيس في الكواليس "، و "المسامير".
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