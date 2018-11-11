نائب الرئيس الزنجباري يستقبل وفد اتحاد الصناعات بختام المنتدى الاقتصادي

استقبل نائب الرئيس ووزيرة التجارة والصناعة بزنجبار وبعض المسئولين رفيعي المستوى من الحكومة الزنجبارية التابعة لدولة تنزانيا ، وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، بالمقر الرئاسي للحكومة الزنجبارية تنزانيا.



في بداية اللقاء ، رحب نائب الرئيس الزنجباري بالوفد المصري، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية والزنجبارية ومدى سعادته بحضور وفد مصري رفيع المستوى الى زنجبار، مشددا على أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات المصرية والزنجبارية في أقرب وقت واعتبار زنجبار بيتا للمصريين .



وأعرب الدكتور شريف الجبلي ، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وقام بتقديم جميع أعضاء وفد الاتحاد إلى نائب الرئيس، مؤكدا على زيادة التعاون خلال الفترة القادمة بين الجانبين.



واختتم اللقاء بتوجيه وزيرة التجارة والصناعة الدعوة للوفد المصري وجميع الشركات المصرية للمشاركة في معرض زنجبار- تنزانيا المزمع عقده في يناير 2019.



الجدير بالذكر أن وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي ضم العديد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية وكبرى الشركات المصرية على رأسهم هشام ابو العز عضو مجلس ادارة الاتحاد والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود وعضو مجلس ادارة الاتحاد وأحمد جابر رئيس غرفة الطباعة ووكيل المجلس التصديري للطباعة ومجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب ومنتجاتها وممثلين عن بنك القاهرة وهيئة تنمية الصادرات والعديد من كبرى الشركات في مصر.