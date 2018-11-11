ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

برلماني: مصر شهدت تعديات غير مسبوقة على أراضي الدولة .. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:26 م
صدى البلد
توك شو
قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه عقب ثورة 30 يوليو حدث عدة انتهاكات على أراضى الدولة ، سواء كانت أراضي للأوقاف أو أراضي للإصلاح الزراعي أو أراضي تابعة للدولة.

وأضاف محمد، من خلال لقاء خاص بفضائية " إكسترا نيوز"، اليوم الأحد ، أنه تمت الموافقة على مشروع قانون 7 لسنة 1991 وهو الخاص بتوحيد جهة واحدة مسئولة عن أملاك الدولة الخاصة من أجل الحفاظ على المال العام .

وأكد أنه من الضروري تسجيل الأراضى المملوكة فى الشهر العقاري ، فيما يتعلق بالأملاك الخاصة أو العامة لأنه سيعود على الشعب بالنفع فى المرحلة القادمة، وذلك لضمان حقوق المواطن والدولة .

وتابع: "بعد تفعيل قانون الخدمة المدنية من قبل الحكومة سيتم إعطاء كل موظفي الجهاز الإداري بالدولة الاحقية في التسوية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة والموظفين الذين قاموا بالتسوية المبكرة و تم خصم مبالغ منهم يستردونها بأثر رجعي" .
loading...

ترشيحاتنا

السناجل يحتفلون بـ#اليوم_العالمي_للعزاب.. ومغردون: اللهم ديمها نعمة

متظاهرة عارية تهاجم موكب ترامب في فرنسا

صراخ أسرة عفروتو عقب الحكم على المتهمين بضربه

أسماء مصطفى تكشف عن أجر مجدي شطة مقابل عمل حوار صحفي.. فيديو

منقبون يبحثون عن آثار أسفل فيلا سعد الدين الشاذلي بالغربية والأسرة تحرر محضرين.. صور

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

حيل سريعة لمحاربة رائحة الفم الكريهة بسرعة لا تتوقعينها

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للتقدم على فولهام في الشوط الأول

تعرف على طلب ماكرون من قادة العالم في مئوية الحرب العالمية الأولى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب تونس نقل لقاء المنتخب خارج مصر

الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو

إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية اعتبارًا من يناير 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العائلة الملكية ترتدي الأسود في ذكرى الحرب العالمية الأولى.. صور

أمينة خليل تتألق بفستان مرمر حليم في حفل كارتير.. صور

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

أمن القاهرة: تطهير 18 شارعا وحيا من الإشغالات.. صور

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

فيديو

الإسلامبولي: مصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة.. فيديو
شاهد.. مواطن مصري يفتح مطعما باستخدام الموتوسيكلات والعربات الخردة
الزراعة: صدرنا 4 ملايين و540 ألف طن من المحاصيل هذا العام
تعرف على حكم شراء حلوى المولد النبوي.. فيديو
الزراعة: صحة المواطن المصري تهمنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟