برلماني: مصر شهدت تعديات غير مسبوقة على أراضي الدولة .. فيديو

قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه عقب ثورة 30 يوليو حدث عدة انتهاكات على أراضى الدولة ، سواء كانت أراضي للأوقاف أو أراضي للإصلاح الزراعي أو أراضي تابعة للدولة.



وأضاف محمد، من خلال لقاء خاص بفضائية " إكسترا نيوز"، اليوم الأحد ، أنه تمت الموافقة على مشروع قانون 7 لسنة 1991 وهو الخاص بتوحيد جهة واحدة مسئولة عن أملاك الدولة الخاصة من أجل الحفاظ على المال العام .



وأكد أنه من الضروري تسجيل الأراضى المملوكة فى الشهر العقاري ، فيما يتعلق بالأملاك الخاصة أو العامة لأنه سيعود على الشعب بالنفع فى المرحلة القادمة، وذلك لضمان حقوق المواطن والدولة .



وتابع: "بعد تفعيل قانون الخدمة المدنية من قبل الحكومة سيتم إعطاء كل موظفي الجهاز الإداري بالدولة الاحقية في التسوية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة والموظفين الذين قاموا بالتسوية المبكرة و تم خصم مبالغ منهم يستردونها بأثر رجعي" .