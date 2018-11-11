ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الإسلامبولي: مصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:33 م
السفيرة هاجر الإسلامبولي
السفيرة هاجر الإسلامبولي
ندى فتح الله
قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر على مدار التاريخ لها دور كبير في إرساء دعائم السلام والاستقرار على مستوى العالم.

وتابعت " الإسلامبولي" خلال مداخلة لها عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأحد، أن الريادة المصرية كانت مبنية على التنظيم والقانون الدولي، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأضافت " الإسلامبولي" أن مصر كانت من إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، التي أقيمت على أنقاض عصبة الأمم التي انهارت مع الحرب العالمية الأولى، لوضع حد للمواجهات العسكرية ومحاولة التوصل لحلول دون اندلاع حروب أخرى.
loading...

ترشيحاتنا

السناجل يحتفلون بـ#اليوم_العالمي_للعزاب.. ومغردون: اللهم ديمها نعمة

إنجاز جديد لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي .. بث مباشر

السجن 3 سنوات لمعاون مباحث و6 أشهر لأمين شرطة في واقعة قتل عفروتو .. فيديو

قادة العالم يصطفون انتظارا لوصول بوتين مئوية الحرب العالمية الأولى.. فيديو

الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

الخارجية تتابع التحقيقات في واقعة التعدي على مصرية بالكويت..فيديو

إحباط محاولة انقلاب عسكري في ألمانيا

دراسة: حرق السعرات الحرارية يعتمد على الوقت من اليوم

النواب يوافق على اتفاقية المنطقة الروسية بقناة السويس

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للتقدم على فولهام في الشوط الأول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العائلة الملكية ترتدي الأسود في ذكرى الحرب العالمية الأولى.. صور

أمينة خليل تتألق بفستان مرمر حليم في حفل كارتير.. صور

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

أمن القاهرة: تطهير 18 شارعا وحيا من الإشغالات.. صور

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

فيديو

الإسلامبولي: مصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة.. فيديو
شاهد.. مواطن مصري يفتح مطعما باستخدام الموتوسيكلات والعربات الخردة
الزراعة: صدرنا 4 ملايين و540 ألف طن من المحاصيل هذا العام
تعرف على حكم شراء حلوى المولد النبوي.. فيديو
الزراعة: صحة المواطن المصري تهمنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟