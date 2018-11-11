الإسلامبولي: مصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة.. فيديو

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر على مدار التاريخ لها دور كبير في إرساء دعائم السلام والاستقرار على مستوى العالم.



وتابعت " الإسلامبولي" خلال مداخلة لها عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأحد، أن الريادة المصرية كانت مبنية على التنظيم والقانون الدولي، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.



وأضافت " الإسلامبولي" أن مصر كانت من إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، التي أقيمت على أنقاض عصبة الأمم التي انهارت مع الحرب العالمية الأولى، لوضع حد للمواجهات العسكرية ومحاولة التوصل لحلول دون اندلاع حروب أخرى.

