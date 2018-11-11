مصر العطاء تهدي 200 سماعة طبية لضعاف السمع غير القادرين

في إطار دورها المجتمعي في خدمة المرضى غير القادرين، نظمت لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، اليوم الاحد ١١ نوفمبر، حفلا موسعًا بدار الحكمة، لتسليم ٢٠٠ سماعة طبية بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على الفقراء والمحتاجين من ضعاف السمع.





حضر حفل التسليم الدكتور أحمد فتحي مقرر لجنة مصر العطاء وعضو مجلس النقابة العامة، والدكتور أحمد إسماعيل أستاذ السمعيات بجامعة الأزهر، والدكتور فتحي نعيم أستاذ السمعيات بجامعة عين شمس، والدكتورة سناء مهران استشاري السمعيات بمعهد السمع والكلام بامبابة والدكتورة عبير الرفاعي مدير فني لجنة مصر العطاء.





وقال د. أحمد فتحي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة، إن اللجنة قائمة على خدمة المرضى غير القادرين، مشيرا إلى أن تسليم السماعات الطبية هي أحد أنشطة الشهرية للجنة المتكررة والدورية، بالإضافة إلى تسليم الأطراف الصناعية والدراجات البخارية والكراسي المتحركة لذوى الإعاقات، والمساهمة في تكاليف إجراء العمليات الجراحية والأجهزة الطبية وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية.



