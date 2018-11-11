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ديني

وكيل الأزهر: منح مجانية لاستكمال الدراسات العليا للوافدين المتفوقين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:37 م
الشيخ صالح عباس القائم
الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر
محمد شحته
احتفل الأزهر الشريف أمس، السبت، بتخرج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين، من جنسيات مختلفة، بحضور الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، القائم بأعمال وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من قيادات الأزهر والسفراء الأجانب.

قال الشيخ صالح عباس، خلال كلمته في الاحتفال الذي أقيم بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، إن الإمام الأكبر يكن للطلاب الوافدين كل حب وتقدير، وقد قرر فضيلته تقديم منح مجانية لاستكمال الدراسات العليا للطلاب الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا؛ تقديرًا منه لأبنائه وبناته الوافدين.

وأوضح وكيل الأزهر أن الأزهر يقدر للطلاب الوافدين تحملهم مشقة الاغتراب والبعد عن الأهل والأصحاب في سبيل تحقيق غاية من أهم الغايات وعبادة من أجل العبادات وهي طلب العلم في رحاب الأزهر، منارة العلم وحصن الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن الأزهر لا يبخل ببذل كل الجهود لإزالة أي عوائق قد تقابل أبنائه الوافدين.

ووجه النصح للطلاب الوافدين ألا يظنوا أنهم بلغوا من العلم منتهاه، وأن يتحلوا بالتواضع في طلب العلم، والسعي لخدمة أوطانهم بما تعلموه في الأزهر، من تسامح واعتدال ووسطية، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر، ولمناهجه وقيمه.
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