وكيل الأزهر: منح مجانية لاستكمال الدراسات العليا للوافدين المتفوقين

احتفل الأزهر الشريف أمس، السبت، بتخرج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين، من جنسيات مختلفة، بحضور الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، القائم بأعمال وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من قيادات الأزهر والسفراء الأجانب.





قال الشيخ صالح عباس، خلال كلمته في الاحتفال الذي أقيم بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، إن الإمام الأكبر يكن للطلاب الوافدين كل حب وتقدير، وقد قرر فضيلته تقديم منح مجانية لاستكمال الدراسات العليا للطلاب الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا؛ تقديرًا منه لأبنائه وبناته الوافدين.





وأوضح وكيل الأزهر أن الأزهر يقدر للطلاب الوافدين تحملهم مشقة الاغتراب والبعد عن الأهل والأصحاب في سبيل تحقيق غاية من أهم الغايات وعبادة من أجل العبادات وهي طلب العلم في رحاب الأزهر، منارة العلم وحصن الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن الأزهر لا يبخل ببذل كل الجهود لإزالة أي عوائق قد تقابل أبنائه الوافدين.



