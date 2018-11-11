رسميا.. إلغاء مباراة مصر والإمارات الودية

قرر اتحاد الكرة، إلغاء مباراة مصر والإمارات الودية، التي كان محددًا لها يوم 20 نوفمبر الجاري فى مدينة دبي.
ويستعد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة المكسيكى خافيير آجيرى للمشاركة فى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية فى الكاميرون 2019 بعدما تأهل برفقة منتخب تونس.
يأتى إلغاء اللقاء الودي نظرًا لرفض بعض اللاعبين المحترفين خوض المباراة خاصة وأنها تأتي بعد مباراة تونس الرسمية مباشرة التى تقام فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.
كما يرجح الاتجاه لإلغاء المباراة عدم توصل الجانبين إلى اتفاق حتى الآن حول تنظيم المباراة، إلى جانب انشغال اللاعبين الدوليين فى النادى الاهلى بلقائى الوصل فى البطولة العربية واتحاد جدة فى السوبر السعودى نهاية الشهر الجارى.