رسميا.. إلغاء مباراة مصر والإمارات الودية

قرر اتحاد الكرة، إلغاء مباراة مصر والإمارات الودية، التي كان محددًا لها يوم 20 نوفمبر الجاري فى مدينة دبي.





ويستعد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة المكسيكى خافيير آجيرى للمشاركة فى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية فى الكاميرون 2019 بعدما تأهل برفقة منتخب تونس.





يأتى إلغاء اللقاء الودي نظرًا لرفض بعض اللاعبين المحترفين خوض المباراة خاصة وأنها تأتي بعد مباراة تونس الرسمية مباشرة التى تقام فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.



