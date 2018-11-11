شاهد .. لحظة استقبال ترامب الرئيس الروسي بقوس النصر

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل ودي للغاية، حيث حضر الرئيسان مناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى المنعقدة اليوم الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس ، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".



وظهر الرئيس بوتين وهو يصافح الرئيس الأمريكي ترامب وتبادلا الابتسامات الودودة، خلف النصب التذكاري للحرب العالمية الأولى.



وكان الرئيس الروسي آخر الواصلين في ذكرى إحياء الحرب العالمية الثانية المنعقدة اليوم.



والتقط زعماء العالم صورا تذكارية جنبا إلى جنب أمام النصب التذكاري للحرب العالمية قوس النصر وسط سقوط الأمطار ، لتكريم المحاربين الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى ، أي بعد 100 عام.





