أحمد فوقي: المنظمات مستمرة في عملها لحين صدور اللائحة الجديد للقانون

قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام التنمية لحقوق الإنسان إن المنظمات الحقوقية تمارس عملها على اللائحة القديمة لحين صدور قانون لائحة جديدة بعد التعديل بشكل نهائي





وأكد فوقي، في تصريح لـ"صدى البلد" أنه منظمات المجتمع المدني تطلع إلى قانون يحمي العمل الأهلي ويدعمه ويجب توحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف التنمية وتحسين حالة حقوق الإنسان ويدعون المجتمع المدني بضرورة عقد حوار مجتمعي لطرح آليات لتعديل القانون الحالي وتقديم مقترحات للسلطة التشريعية.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أبدى موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.