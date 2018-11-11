ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أحمد فوقي: المنظمات مستمرة في عملها لحين صدور اللائحة الجديد للقانون

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:29 م
صدى البلد
أماني نوار
قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام التنمية لحقوق الإنسان إن المنظمات الحقوقية تمارس عملها على اللائحة القديمة لحين صدور قانون لائحة جديدة بعد التعديل بشكل نهائي 

وأكد فوقي، في تصريح لـ"صدى البلد" أنه منظمات المجتمع المدني تطلع إلى قانون يحمي العمل الأهلي ويدعمه ويجب توحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف التنمية وتحسين حالة حقوق الإنسان ويدعون المجتمع المدني بضرورة عقد حوار مجتمعي لطرح آليات لتعديل القانون الحالي وتقديم مقترحات للسلطة التشريعية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أبدى موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يجتاح تويتر بعد هدف فولهام.. ومغردون: رب الكون ميزنا بميزة

نظام القائمة يثير أزمة عنيفة بين عمومية اتحاد الكرة وأحمد مجاهد

إقبال السياح الروس على زيارة مصر خلال ديسمبر.. لهذا السبب

شاهد.. مصر تقفز إلى المركز 75 عالمياً في جودة شبكة الطرق

أول تعليق لـ طارق العشري عقب فوز حرس الحدود أمام الإسماعيلي

كعادته.. ترامب يخالف الزعماء المشاركين في مئوية الحرب العالمية الأولى

تقارير مغربية: وليد أزارو قرر الرحيل عن الأهلي

موقف محرج لماكرون عندما حاول تقبيل زوجة أردوغان.. فيديو

إطلالة خطيبة نجل هاني شاكر تثير الجدل على سوشيال ميديا .. صور

شاهد .. طريقة عقاب الألمان لمن تتخطى الثلاثين دون زواج

خطأ تير شتيجن يمنح ريال بيتيس فوزا كبيرا على برشلونة.. فيديو

حازم عمر: من يتقاضون 7 آلاف جنيه ليسوا بحاجة لبطاقة التموين ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

في عيد ميلادها الـ56.. ديمي مور ترفض استخدام سيشوار الشعر..صور

شوارع لندن تحتشد بالآلاف في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.. فيديو وصور

العائلة الملكية ترتدي الأسود في ذكرى الحرب العالمية الأولى.. صور

فيديو

عضو بتنسيقية الأحزاب: هناك من يسكن فى كومباوند ويحصل على الدعم.. فيديو
حازم عمر: من يتقاضون 7 آلاف جنيه ليسوا بحاجة لبطاقة التموين ..فيديو
أستاذ طرق: نعيش على مساحة لا تتعدى 7% من الجمهورية.. فيديو
سامو زين يطرح برومو كليب أغنية الأسطوانة المشروخة.. فيديو
هاني عادل يحيي حفلا في تورنتو الليلة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟