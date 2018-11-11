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أخبار البلد

رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري بفرنسا تحاضر في جامعة عين شمس

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:31 م
صدى البلد
سعيد العربي
ألقت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي عن محافظة فرساي بفرنسا، ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، محاضرة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، تحت عنوان الثقافة العربية بين الواقع والمأمول.


وتحدثت جادو عن واقع الثقافة العربية وما هي التحديات التي تواجه الشباب العربي في هذه الآونة ؟ ، وكيف للطلاب التغلب علي مسألة الثقافات الدخيلة وعدم اتباع تقليد الغرب في الثقافات التي تتعارض مع سلوكيات وعادات المجتمع العربي.

وأضافت أن مشاركتها كانت لها أثر كبير لدى الطلاب والطالبات بالكلية والتفاعل كان جيدا جدا ما يعكس انطباعا إيجابيا لشباب مصر.

وعلى هامش الندوة قدمت الدكتورة أماني حنفي عميد الكلية، درع الجامعة تكريم الدكتورة جيهان جادو وقام دكتور وائل القاضي بتقديم شهادة تكريم من كلية التربية النوعية لجادو لمشاركتها اليوم.

وأفادت جادو بأن كلية التربية النوعية هي من الكليات المتعددة الأقسام التي تحتاج إلى اهتمام كبير لما تقوم به من تخريج دفعات تتميز بالفن والموسيقى وغيرها من التخصصات التي تعكس الوجه الحضاري لمصر.

وتقدمت بالشكر للدكتورة عميد الكلية أماني حنفي على جهودها المبذولة في الكلية وأيضا على تفاعلها بشكل مباشر مع الطلاب.
رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري بفرنسا تحاضر في جامعة عين شمس
رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري بفرنسا تحاضر في جامعة عين شمس
رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري بفرنسا تحاضر في جامعة عين شمس
رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري بفرنسا تحاضر في جامعة عين شمس
رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري بفرنسا تحاضر في جامعة عين شمس
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