نقيب الصيادلة يجرى اتصالا هاتفيا بوزيرة الصحة لبحث تداعيات قرار فتح صندوق مثائل الأدوية

أجرى الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، اتصالًا هاتفيًا، منذ قليل، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لبحث تداعيات القرار رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء.



وكشف نقيب عام صيادلة مصر، لوزيرة الصحة، عن تخوف جموع الصيادلة من زيادة الاكسبير بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف.. الأمر الذي سوف يقضي على الصيدليات.



أضاف نقيب عام صيادلة مصر، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، طلبت مقترحات النقابة العامة بشأن القرار لبحثها ودراستها.



وكان الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، قد دعا مجلس النقابة العامة للصيادلة لعقد اجتماعا طارئًا، بعد غد، الثلاثاء المقبل، لبحث تداعيات قرار وزيرة الصحة بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا.