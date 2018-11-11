ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقة السيارات بالإسكندرية.. فيديو

تمكن قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمـــن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى ضم ( ثلاثة عاطلين - لهم معلومات جنائية - مقيمين بالبحيرة ) تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم ( عدد 13 حادث سرقة سيارات بدوائر أقسام شرطة " أول وثان الرمل ، سيدى جابر ، أول وثالث المنتزة ، الدخيلة ، محرم بك ، ثان طنطا بالغربية ، دمنهور بالبحيرة " ) ، وبمواجهتهم أرشدوا عن السيارات المستولى عليها.



