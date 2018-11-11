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حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقة السيارات بالإسكندرية.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:00 م
صدى البلد
محمد صبري - إسلام مقلد
تمكن قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمـــن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى ضم ( ثلاثة عاطلين - لهم معلومات جنائية - مقيمين بالبحيرة ) تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم ( عدد 13 حادث سرقة سيارات بدوائر أقسام شرطة " أول وثان الرمل ، سيدى جابر ، أول وثالث المنتزة ، الدخيلة ، محرم بك ، ثان طنطا بالغربية ، دمنهور بالبحيرة " ) ، وبمواجهتهم أرشدوا عن السيارات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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