البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 485 ألف عميل ببولاق والوراق والبراجيل

أكد المهندس أحمد الحاجري، المدير التنفيذى بشركة "أوفرسيز" للغاز المنفذة لمشروع توصيل الغاز بأوسيم، أن الشركة قامت بتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق بولاق والوراق والبراجيل بمحافظة الجيزة لحوالى 485 ألف عميل ، وأن الشركة تقوم حاليًا بأعمال توصيل الغاز لمناطق الوراق ، أوسيم ، برطس ، الكوم الأحمر، طناش ، شنبارى ، سقيل ، القراطين، غرب البراجيل، كفر حكيم ، كوم برة ، المناشى ، ذات الكوم ، الحساسين ، بهرمس ، برقاش، منشية رضوان، المنصورية بولاق الدكرور وناهيا وأبو رواش بمحافظة الجيزة .



وأضاف "الحاجري" خلال جولة لوزير البترول بأرض المشروع، أن مدينة طناش - أوسيم بها حوالى 10 آلاف عميل صالح للتوصيل، وتتم تغذيتهم من مخرج محطة الكوم الأحمر حيث تم استكمال تنفيذ شبكات ضغط 7 بار بطول حوالى 5ر3 كيلومتر .



وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن ارتفع ليصل إلى حوالى 2ر9 مليون وحدة سكنية.



رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال واللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق .