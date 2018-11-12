ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 485 ألف عميل ببولاق والوراق والبراجيل

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
مايكل عياد
أكد المهندس أحمد الحاجري، المدير التنفيذى بشركة "أوفرسيز" للغاز المنفذة لمشروع توصيل الغاز بأوسيم، أن الشركة قامت بتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق بولاق والوراق والبراجيل بمحافظة الجيزة لحوالى 485 ألف عميل ، وأن الشركة تقوم حاليًا بأعمال توصيل الغاز لمناطق الوراق ، أوسيم ، برطس ، الكوم الأحمر، طناش ، شنبارى ، سقيل ، القراطين، غرب البراجيل، كفر حكيم ، كوم برة ، المناشى ، ذات الكوم ، الحساسين ، بهرمس ، برقاش، منشية رضوان، المنصورية بولاق الدكرور وناهيا وأبو رواش بمحافظة الجيزة .

وأضاف "الحاجري" خلال جولة لوزير البترول بأرض المشروع، أن مدينة طناش - أوسيم بها حوالى 10 آلاف عميل صالح للتوصيل، وتتم تغذيتهم من مخرج محطة الكوم الأحمر حيث تم استكمال تنفيذ شبكات ضغط 7 بار بطول حوالى 5ر3 كيلومتر .

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن ارتفع ليصل إلى حوالى 2ر9 مليون وحدة سكنية.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال واللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق .
loading...

ترشيحاتنا

المقاولون العرب: الأهلي يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

شاهد.. ماكرون يمازح ميركل بلمس ركبتها في مئوية الحرب العالمية الأولى

ننشر أسماء قادة حماس المقتولين ضمن عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي

كلاكيت تاني مرة.. ماكرون يقصف جبهة ترامب

الأهلي يرصد 200 مليون جنيه لصفقات يناير

بصناعة المقاطف والقفف.. كيف تخلصت ميت الحارون من شبح البطالة؟

موجز الأخبار.. ماكرون يحاول تقبيل يد زوجة أردوغان.. وهاني شاكر: حمو بيكا بلطجي

قضايا العالم على طاولة القادة في باريس

تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأتوبيس ونقل على طريق الأوتوستراد.. صور

نتنياهو يقطع زيارته لفرنسا بعد قصف غزة

شطة: إرهاب الترجي لـ الأهلي سبب خسارة اللقب الأفريقي

التموين تدرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ماكرون يحاول تقبيل يد زوجة أردوغان.. وهاني شاكر: حمو بيكا بلطجي
أمين منظمة البحر المتوسط يكشف أسباب منح جائزة نوبل المتوسطي لـ أبو العينين
أبوالعينين: الفضل في إنشاء جامعات بالمغرب وسلوفينيا يعود للبرلمان الأورومتوسطي
شاهد .. لحظة حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط
أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟