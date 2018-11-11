ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة البيئة تدعو العاملين بالنظافة للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:34 م
صدى البلد
محمد غالي
وجهت وزارة البيئة الدعوة للمهندس أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة والخبير في مجال إدارة المخلفات للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ المقام في ١٣ نوفمبر الجاري.

وصرح أمين حسن، بأن دعوة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لهذ المؤتمر بمثابة فخر لكل المصريين للمشاركة في هذا الحدث الهام والذي يهدف للحفاظ على الإنسان والطبيعة معا.

وأكد نقيب العاملين بالنظافة، أن المؤتمر فرصة كبيرة للتواصل مع افكار اكثر من ١٩٠ وفدا من كل أنحاء العالم بمختلف ثقافتهم.

وطالب حسين، كل الجهات بالدولة لشرح أهمية هذا المؤتمر للمواطنين لإنشاء توعية مباشرة تخلق ثقافات وسلوكا مختلفا.
وزيرة البيئة تدعو العاملين بالنظافة للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي
loading...

ترشيحاتنا

إطلالة خطيبة نجل هاني شاكر تثير الجدل على سوشيال ميديا .. صور

ميدو يكشف أسباب هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي.. فيديو

نظام القائمة يثير أزمة عنيفة بين عمومية اتحاد الكرة وأحمد مجاهد

شقيق ياسمين عبد العزيز: امتنعت عن زيارتها بسبب قطها المخيف

شاهد.. كلوب ينشر صورة لميسي حاملا تي شيرت محمد صلاح

تعرف على أول مباراة يخوضها الأهلي عقب خسارته اللقب الأفريقي

حازم عمر: من يتقاضون 7 آلاف جنيه ليسوا بحاجة لبطاقة التموين ..فيديو

المصرية المعتدى عليها في الكويت: لن أتنازل عن حقي.. فيديو

محمد صلاح يحتفل بفوز ليفربول على فولهام بطريقته .. صورة

شاهد .. محاولة اغتيال مطربة عالمية داخل منزلها بأمريكا

خطايا الكاف السبع حرمت الأهلي من التتويج باللقب الإفريقى.. تعرف عليها

منع رضا عبد العال وعبد الناصر زيدان من الظهور إعلاميا.. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

في عيد ميلادها الـ56.. ديمي مور ترفض استخدام سيشوار الشعر..صور

شوارع لندن تحتشد بالآلاف في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.. فيديو وصور

العائلة الملكية ترتدي الأسود في ذكرى الحرب العالمية الأولى.. صور

فيديو

عضو بتنسيقية الأحزاب: هناك من يسكن فى كومباوند ويحصل على الدعم.. فيديو
حازم عمر: من يتقاضون 7 آلاف جنيه ليسوا بحاجة لبطاقة التموين ..فيديو
أستاذ طرق: نعيش على مساحة لا تتعدى 7% من الجمهورية.. فيديو
سامو زين يطرح برومو كليب أغنية الأسطوانة المشروخة.. فيديو
هاني عادل يحيي حفلا في تورنتو الليلة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟