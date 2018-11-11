وزيرة البيئة تدعو العاملين بالنظافة للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي

ن

دعوة

من

الدكتورة

ياسمين فؤاد

وزيرة

البيئة لهذ المؤتمر

بمثابة

فخر لكل المصريين

للمشاركة

في هذا الحدث الهام والذي يهدف للحفاظ

على

الإنسان

والطبيعة

معا.



وأكد نقيب العاملين بالنظافة، أن المؤتمر فرصة كبيرة للتواصل مع افكار اكثر من ١٩٠ وفدا من كل أنحاء العالم بمختلف ثقافتهم.



وطالب حسين، كل الجهات بالدولة لشرح أهمية هذا المؤتمر للمواطنين لإنشاء توعية مباشرة تخلق ثقافات وسلوكا مختلفا.

وجهت وزارة البيئة الدعوة للمهندس أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة والخبير في مجال إدارة المخلفات للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ المقام في ١٣ نوفمبر الجاري.وصرح أمين حسن، بأ