صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

كرم موقع صدى البلد الإخباري اليوم، الأحد، دينا عبد المقصود، بطلة العالم لكمال الأجسام، بعدما حلت ضيفة على الموقع في أول ظهور لها بالمواقع الإلكترونية عقب عودتها من إجازة بأوكرانيا لزيارة أسرتها ببورسعيد.



وتحدثت البطلة المصرية عن رحلة معاناتها لاحتراف اللعبة كأول امرأة مصرية تحترف كمال الأجسام، وسفرها إلى أوكرانيا فى سن مبكرة لتحقيق حلم حياتها.



كما كشفت دينا عبد المقصود أسرار رفض اتحاد كمال الأجسام إدراج البنات فى أجندة أنشطة اللعبة كمحترفات، والمشاكل التى واجهتها لتحقيق حلم حياتها فى أوروبا.



وتطرقت بطلة العالم إلى دور أسرتها فى دعمها لاحتراف كمال الأجسام، ومثلها الأعلى فى اللعبة، وعلاقتها بنجوم كرة القدم، خاصة محمد صلاح نجم ليفربول.