شيبوب: فرحة التونسيين بعد فوز الترجى على الأهلي اختلفت عن الألقاب السابقة

أكد الرئيس السابق للترجي التونسي، سليم شيبوب، على قوة العلاقة التي تربطه بالرئيس الحالي للنادي، حمدي المدب.



وحصد الترجي التونسي، لقب دوري أبطال أفريقيا لعام 2018، بعد فوزه على الأهلي المصري، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي القاري، بنتيجة 4-3.



وقال شيبوب في تصريح إذاعي، اليوم الأحد: "المدب يقوم بعمل كبير في الترجي، ولكنه لا يريد الظهور الإعلامي، ولذلك حرصت يوم الجمعة أن أرفع يديه، وهو حاملا للقب الأفريقي، حتى تعرف الجماهير الترجية من كان وراء هذا الإنجاز الهام، الذي أفرح كل التونسيين".



وتابع: "هنا أؤكد على أن علاقتي طيبة مع المدب، حتى وإن كان البعض يريدون تشويهها بالفتن، لكن أنا دائما في خدمة الترجي".



وواصل شيبوب: "تتويج الترجي أسعد كل التونسيين ووحّدهم، ولأول مرة أرى مثل هذه الفرحة في كل محافظات البلاد، ولم يسبق أن شاهدت ذلك في أي لقب سابق أحرزه الترجي".



واختتم: "الترجي تُوجّ ببطولة أفريقيا، لكنه كسب مدربا كبيرا اسمه معين الشعباني، الذي نجح في ظرف وجيز في تحقيق إنجاز كبير، بفضل نجاحه في خلق لحمة كبيرة بين اللاعبين، وبث روحا انتصارية غير عادية فيهم".