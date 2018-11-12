مجلس الشباب المصرى يطالب وزير النقل بإعفاء المجندين من رسوم المواصلات العامة

قام مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح بتقديم طلب إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات لإعفاء المجندين الذين يقومون بتأدية الخدمة العسكرية من رسوم استعمال المواصلات العامة بكافة أنواعها في جميع أنحاء المحافظات بموجب بطاقة التجنيد وينتهى هذا الإعفاء بعد انتهاء فترة تجنيده وذلك على خلفية سقوط مجند من قطار العياط اثناء هربه من المحصل لعدم امتلاكه ثمن التذكرة ما ادى الى مصرعه وهو الخبر الذي احزن جميع المصريين.





وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها مجند للهروب من المحصل لعدم امتلاكه ثمن التذكرة ويلاحظ هذا من يستعملون قطارات الصعيد ويرون الشباب المجندين يلجئون لما يسمى (بالتسطيح) فوق القطارات أو الاختباء بين العربات او في دورات المياه، وهذا غير لائق بشبابنا الذين يضحون بأعمارهم فداءً للوطن.





ويأتي ذلك الطلب كنوع من التقدير والاحترام وتخفيف الأعباء عن كاهل هؤلاء الشباب ومنعا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة وللحفاظ على أرواح وكرامة شبابنا من المجندين.



