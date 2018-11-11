تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في ختام منتدى شرم الشيخ.. تنسيق على أعلى مستوى لتحويل أسوان إلى عاصمة الشباب الإفريقي

- إجراءات على أعلى مستوى لتحويل أسوان عاصمة للشباب الإفريقي 2019

- لجنة من وزارة التنمية المحلية تزور أسوان - نائب المحافظ يستقبل اللجنة للوقوف على الاحتياجات المطلوبة في جميع القطاعات - رئيس اللجنة: تنسيق متواصل بين المحافظة والوزارة لمتابعة الخطوات والمعدلات التنفيذية





خطوات تنفيذية متواصلة تقوم بها محافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بإعلانه مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019، واستضافتها منتدى الشباب العربي والأفريقي، ليتوازى ذلك مع ما أعلنه الرئيس السيسي في يناير 2017 باعتبار أسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية.





وبدأت عجلة العمل في الدوران من خلال الإعداد والتجهيز المبكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفي سبيل تحقيق ذلك على الوجه الأكمل استقبل اللواء سعيد حجازي، نائب محافظ أسوان لوفد لجنة التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوازة التنمية المحلية برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، وذلك بناءً على تكليف من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للوقوف من أرض الواقع على الاحتياجات المطلوبة في قطاعات البنية الأساسية والخدمات الجماهيرية والمشروعات التي ستساهم في تحويل أسوان لعاصمة أفريقيا للشباب وأيضًا الاقتصاد والثقافة.





اللواء سعيد حجازي، أوضح أنه بناءً على تعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فقد تم إعداد برنامج متكامل للجنة بدأ بعقد اجتماع موسع مع مديري ومسؤولي جميع الجهات المختصة سيعقبه جولات ميدانية بجميع أنحاء المدينة بداية من المطار الدولي والطرق والشوارع والميادين والحدائق العامة والسوق السياحى والمستشفيات والفنادق وقاعات المؤتمرات، مع متابعة حالة المرافق العامة والمنشآت الخدمية.





ولفت إلى أنه سيجري تشكيل مجموعة عمل مصغرة من المحافظة للتنسيق مع لجنة وزارة التنمية المحلية وذلك بإشراف من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتكون مدينة أسوان جاهزة في أبهى صورها لاستقبال الأحداث والمؤتمرات خلال عام 2019 والمرتبطة بتحقيق التعاون والتواصل مع الدول الإفريقية والعربية وعلى رأسها منتدى الشباب العربي والأفريقي.





وذكر أن لجنة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيعملان بروح الفريق الواحد لاستثمار المقومات السياحية والطبيعية والتراثية التي تتمتع بها مدينة أسوان، حيث سيجري اطلاعها على جميع المطالب والاحتياجات في مختلف القطاعات مع وضع خطة شاملة لتطوير وتجميل المدينة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمية بها على أن يتم وضع الأولويات المطلوبة لدفع المشروعات الجارية في هذه القطاعات حتى تكون المدينة.





وفي السياق ذاته أكد المهندس هيثم الدسوقي، أن اللجنة على مدار الأيام المقبلة ستضع يدها على كل كبيرة وصغيرة داخل مدينة أسوان من خلال إعداد تقرير شامل عن حالة المرافق العامة والمنشآت الخدمية والمزارات السياحية والبنية الأساسية من طرق واتصالات وكهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بجانب المشروعات الجارية التي تشملها الخطة الحالية، بالإضافة إلى مقترحات خطط هذه القطاعات لرفع جودة الخدمات المقدمة داخل المدينة، مع استكمال منظومة النظافة العامة والتجميل لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة الشباب الأفريقي.



