أنا ضد التنمر .. طفلة نوبية كرمتها اليونيسيف: قالولي أنتي سودا شبه العفريت

«قالولي انتي شبه العفريت قلتلهم هو انتو كنتو شفتو العفريت شكله ايه؟» .. كرمتها اليونسيف لشجاعتها في مواجهة التنمر على بشرتها السوداء، ومواجهة النظرة السلبية للسمر في المجتمع، فلم يحتمل قلبها الصغير كل تلك الإهانات وسخرية زملائها منها بكلمات لاذعة قاسية، لذا قررت الطفلة «آية سمير» الضرب بكلامهم عرض الحائط والوقوف أمام العالم كله لتقول «أنا ضد التنمر».



في استضافة موقع «صدى البلد» لها تحدثت آية عن معاناتها مع التنمر من قبل الناس في الشوارع أو زملائها في المدرسة، فلطالما هربوا منها بل وسخروا من بشرتها السمراء أشد السخرية فنادوها «يا سودا»، ولم يكتفوا بذلك بل شبهوها أيضا بالعفريت، تقول آية بأنهم اعتادوا أن يسألوها "انتي سودا ليه؟ هو انتي سودانية؟" حتى أن إحدى زميلاتها في المدرسة دائمًا كانت تخبرها "وانتي لوحدك في البيت اقعدي غني أنا سوداني .. أعيش وحداني .. مفيش حاجة بيضا فيا غير سناني" فتقول آية انا لست سودانية أنا مصرية من أسوان، نوبية الأصل.



ربما انعكس ذلك على الأطفال بسبب معاصرتهم للعنصرية المنتشرة ضد السودانيين وأصحاب البشرة السمراء في مصر، فليس آية فقط من تعاني من تلك المشكلة، فكلمة «سودا» أو «أسود» هي الكلمات التي يستخدمها المجتمع لوصف السمر، ودائمًا ما يتعرضون سواء المصريين أو السودانيين لهذه الأشكال من السخرية والتنمر على طول طريقهم في مصر.



ترتمي في أحضان والدتها منهارة في البكاء بعد عودتها من المدرسة، تشتكي لها ما تسمعه من زملائها "هو أنا لما أكبر هبقى هبيَض؟" فتخبرها أمها بأنها تحبها لبشرتها السمراء "يمكن ماكنتش أحبك بالشكل ده لو كنتي بيضاء يا آية"، تنصحها الأم بأن تتجاهلهم فإذا تجاهلتهم سيشعرون بالملل ويتوقفوا عن السخرية منها، لكن آية تقول أن صمتها يزيدهم جرأة على إهانتها، تحكي الوالدة أنها أحيانًا كانت تذهب للتحدث مع المدرسة وأولياء الأمور لإيقاف هؤلاء التلاميذ عن مضايقة ابنتها البعض كان رد فعله ايجابي والبعض الآخر يتصرف بسلبية فعندما اشتكت لولية أمر أن ابنها ينادي آية "يا سودا" قالت لها "هو بيوصفها مش بيتريق عليها".



تعلمت آية فن الرد فبدلًا من اللجوء للعنف أو البكاء أصبحت تتعامل بذكاء مع المواقف، فمن يخبرها بأنها شبه الشيكولاتة تقول له "ومين مابيحبش الشيكولاتة، كدة كل الناس بتحبني"، فدور والدتها في حياتها أعطاها ثقة كبيرة بالنفس وقوة في التعامل، وقد أعجب بها سفير الأمم المتحدة عندما تحدثت عن مشكلتها بقوة بل وأعطت نصيحة لكل من يعاني مثلها تقول آية "مش أنا اللي خلقت نفسي ربنا هو اللي خلقني سمرا ومش هيحاسبني بلوني .. ولو حد قالك انت اسود قوله أنا عاجبني شكلي كدة"، وقد عبرت عن شعورها عندما ترد على المتنمرين "بفرح وبحس إن أنا عملت حاجة".