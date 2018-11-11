بيرجيت ماكرون تظهر بـ 3 إطلالات في احتفالات ذكرى الحرب العالمية الأولى.. صور

تألقت بيرجيت ماكرون سيدة فرنسا الأولى اليوم في إطلالات مميزة وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالات ذكرى الهدنة لإنهاء الحرب العالمية الأولى، والتي تقام في قصر الإليزيه بباريس ويشارك فيها رؤساء العالم وزوجاتهم.



ظهرت بيرجيت بالإطلالة الأولى حيث اختارت بنطالا أسود مع بلوزة بيضاء وجاكيت باللون الزيتي، ثم قامت بتغيير إطلالتها، لتظهر في إطلالة أخرى أنيقة حيث اختارت معطفا أسود مزينا بثلاثة ألوان جلدية، وهي الرمادي والبني والأبيض، وذلك خلال الاحتفال في قوس النصر.



أما الإطلالة الثالثة فقد اختارت معطفا طويلا باللون الأسود مزينًا بالأزرار على الجانبين، مع بنطال أسود وبلوزة بيضاء.