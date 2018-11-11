4 مواقف تلخص وفاء نادى ليستر سيتي لـ مالكه الراحل.. صور

تلقي العالم في 28 أكتوبر الماضي خبرا مروعا بسقوط طائرة تحمل 5 أشخاص كانوا على متنها، الطائرة كانت لمالك نادي ليستر سيتي التايلندي فيتشاى سريفادانا، الأمر الذي وقع صدمة على مدينة ليستر بالتحديد التي تتسع لـ 450 ألف نسمة.





فمدينة كاملة تدين بالفضل للتايلندي بعد أن وضعها على خريطة إنجلترا والعالم بمساهمته في رفع المبيعات والاستثمار داخل المدينة، فى عام 2010 أشتري فيتشاى النادي مقابل 50 مليون يورو فقط، لينجح فى الفوز بلقب البريميرليج فى إنجاز تاريخى لم يُعرف له مثيلًا منذ تأسيس النادى عام 1884، أى منذ 134 عامًا، ليتدخل خزائن النادى نحو 215 مليون يورو.





وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" 4 مواقف تلخص حب المدينة للتايلندي.





* دقيقة صمت في مباراة كارديف





وقف النادي دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة، بالإضافة ارتداء شارات سوداء لتأبين مالك النادي الأزرق.





كما جهز النادي لافتة كبيرة مكتوب عليه "ارقد بسلام فيتشاي" حملها مشجعو النادي في مدرجات الملعب خلال المباراة لتأبين رجل الأعمال التايلاندي داخل ملعب "كارديف سيتي".





* السفر إلى تايلاند لحضور مراسم الجنازة





سافر فريق ليستر إلى تايلاند عقب مباراة كارديف سيتي مباشرًا في المباراة التي فاز بها الثعالب، و وقف الجميع دقيقة صمت بملعب المباراة حدادا على فيكاي داخل معبد ببانكوك.





* دقيقة صمت مرة أخرى في مباراة بيرنلي





شارك الآلاف من جماهير ليستر بالإضافة لمسؤولي النادي واللاعبين تأبينًا للراحل، ودخل لاعبو ليستر سيتي بقمصان قبل بداية اللقاء مكتوب عليها: "ستكون في قلوبنا للأبد"، كما ارتدى مشجعو الثعالب قمصانًا مشابهة والتي جاء على أغلبها "أرقد في سلام فيتشاي".





ووقف لاعبو الفريقين قبل بداية اللقاء









* تدشين تمثال خارج الملعب





نجل فيتشاي قال في تصريحات للموقع الرسمي للثعالب: "أخطط لتشييد تمثال لأبي خارج ملعب ليستر، كتكريم له بعدما قدم كل شيء للنادي"، وقال آيوات، نائب رئيس مجلس إدارة ليستر سيتي: "لن نكون قادرين على تعويضه، نحن ملتزمون بتكريم ذكراه والحفاظ على إرثه".







