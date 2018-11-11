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حوادث

مصرع عامل وإصابة 23 في انقلاب سيارة ربع نقل بسوهاج

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خالد رياض
شهد مركز البلينا جنوب سوهاج، حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بداخل صندوقها عمال يعملون في حقول البصل، وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 23 آخرين، وتم حجز 9 مصابين بمستشفي سوهاج الجامعي والتصريح بخروج الباقين.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الزراعي في اتجاه محافظة قنا، وانتقل إلي مكان الواقعة رجال المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من الفحص مصرع عامل وإصابة 23 آخرين، وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وتبين من الفحص حدوث انفجار لإطار السيارة الأمامي ما أدي إلي انقلاب السيارة علي جانب الطريق وتبين أن العمال كانوا عائدين الى محافظة قنا لعملهم في مزارع البصل هناك.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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