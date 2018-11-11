أفيش أخلاق للبيع يكشف حقيقة اقتباس أرض النفاق منه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الأفيش الأصلى لفيلم "أخلاق للبيع" الذى تقوم ببطولته فاتن حمامة والفنان محمود ذو الفقار وعلق البعض على الافيش بان مسلسل "أرض النفاق" للفنان محمد هنيدى والذي عرض فى رمضان الماضى مأخوذ فى الأساس من هذا الفيلم وليس فيلم "ارض النفاق" الذي قدمه فؤاد المهندس والذى يعد هو الآخر مأخوذ عن فيلم "اخلاق للبيع".



وكشف رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن فيلم "أخلاق للبيع" انتاج ١٩٥٠ وأعيد إنتاجه عام ١٩٦٨ تحت اسم "أرض النفاق" بطولة فؤاد المهندس وشويكار من إخراج فطين عبد الوهاب والذى أخذ عنه المسلسل أيضا.



يذكر أن مسلسل "أرض النفاق" قام ببطولته محمد هنيدى وهنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامى مغاورى وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وماندو العدل.