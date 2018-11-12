اليوم .. ورشة عمل في الطرق المهنية لكتابة السيرة الذاتية بجامعة سوهاج

تنظم وحدة اللغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بجامعة سوهاج اليوم الإثنين ورشة عمل بعنوان "الطرق المهنية لكتابة السيرة الذاتية CV واجتياز مقابلات العمل interviews، وذلك بقاعة قناة السويس بالمقر الجديد للجامعة، في تمام الساعة 11 صباحا.



صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الهدف من الورشة هو تنمية مهارات الطلاب وخاصة الفرقة الرابعة وتطوير قدراتهم التنافسية لتأهليهم لسوق العمل بعد التخرج.



وأوضحت الدكتورة ليلي هاشم مدير وحدة اللغة الإنجليزية أن الورشة تنظم بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري الدولي، وأضافت أن الورشة ستتناول عدة موضوعات وهي كيفية كتابة سيرة ذاتية بشكل عملي دقيق، والأسئلة الصعبة التي يواجهها المتقدم للوظيفة أثناء المقابلات الشخصية، وماهي الآداب والسلوكيات التي يجب مراعاتها عند إجراء مقابلة شخصية، بالإضافة إلي لغة الجسد التي يجب أن يراعيها المتقدم للوظيفة.

