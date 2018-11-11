زوجات الرؤساء يحتفلن بذكرى إنهاء الحرب العالمية الأولى.. ويشعلن حرب الأناقة.. صور

في احتفال عالمي بقصر الإليزيه في باريس، شاركت السيدات الأوليات العالميات اليوم في فعاليات الاحتفال بإنهاء الحرب العالمية الأولى، حيث شاركت زوجات الرؤساء والزعماء في حفل ضخم بدأت فعالياته منذ أمس في فرنسا.



وكان على رأس الحضور السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب التي تألقت في إطلالة مميزة وأنيقة تنم عن شخصيتها القوية، كذلك السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون التي قامت بتغيير ثلاث إطلالات مختلفة اليوم.



كما شاركت في الفعاليات زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تألقت في معطف طويل مع الحجاب، كذلك زوجة رئيس الاتحاد الكونفدرالي السويسري.



أما السيدة الأولى في رومانيا كارمن إيوهانيس، اختارت معطفًا باللون الأزرق السماوي، كذلك هندا ديبي زوجة رئيس تشاد واللتان تلقتا ترحيبًا حارا من زوجة الرئيس الفرنسي على السجادة الحمراء.



كما انضمت للاحتفالية موريل زيندر زوجة رئيس سويسرا آلان بيرسيت، كذلك أنطوانيت ساسو نغيسو زوجة رئيس جمهورية الكونغو.



وشارك الأمير هنري دوق لوكسمبورغ وزوجته ماريا تيريزا ، دوقة لكسمبرغ الكبرى، بالإضافة إلى حضور الأمير ألبرت والأميرة شارلين من موناكو.

