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ديني

حكم تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:30 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنه يحرم على الجالسين في المسجد التنفل بالصلاة بعد صعود الإمام على المنبر.

وأضاف شلبي، فى الإجابة على سؤال "ما حكم تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟"، أنه بالنسبة للقادمين إلى المسجد فاختلفوا فى تنفلهم، فالحنفية والمالكية رأيهم التحريم للقادمين إلى المسجد حتى لو صلاة ركعتين تحية للمسجد كما فعل الجالسون، أما رأى الشافعية فقد أباحوا أن يصلى القادم ركعتين خفيفتين تحية للمسجد حتى وإن صلى سنة الجمعة خارجه، وإن لم يصل سنة الجمعة صلى ركعتين مع تحية المسجد وهذا إن كان الإمام فى أول الخطبة.

وأشار إلى أن القادم للجمعة إن كان فى آخر الخطبة وظن أنه ستفوته تكبيرة الإحرام فإنه لا يصلي التحية ندبًا ويقف حتى تقام الصلاة ولا يجلس، ويستحب للإمام أن يطيل فى خطبته إذا رأى أحد القادمين يصلى ركعتى التحية حتى يلحق بالصلاة، وأما من شرع فى صلاة تحية المسجد وصادف خروج الإمام وصعوده على المنبر فإنه يتم صلاته ولا يقطعها، وهذا رأى الحنفية.
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