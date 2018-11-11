نجوى كرم تعلن تأجيل حفلها في الأردن بسبب السيول

نشرت الفنانة نجوى كرم منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف عن تأجيل حفلها الغنائى الذى كان من المقرر ان يقام فى الأردن وذلك بسبب السيول التي تعرضت لها دولة الكويت وأسفرت عن عدد من الضحايا.



وقالت نجوى كرم : "تضامنا مع الذي يحصل في العالم العربي، من عواصف وسيول، تمّ تأجيل حفل نجوى كرم في الأردن، الذي كان مقررا أن يقام في 23 من الشهر الحالي".



يذكر أن تقوم حاليا نجوى كرم بتصوير الموسم الجديد من برنامج Arabs got talent.

