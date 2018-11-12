غدا .. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تأسيس المحكمة الاقتصادية العربية

يعقد الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات التجارية اجتماعا يوم الجمعة المقبل يبحث خلاله تأسيس المكتب التنفيذي للمحكمة الاقتصادية العربية المنضوية تحت الاتحاد، لتسمية الرئيس ونائبه ومستشاريه وبقية أعضاء المكتب التنفيذي.





وقال السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأحد- "إن هذه المحكمة تهدف إلى تسريع القضايا الاقتصادية بين الدول العربية وبعضها البعض وبين الدول العربية والأطراف الأجنبية".





وأضاف أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد غدا الثلاثاء بحضور سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، للإعلان عن تفاصيل تأسيس المحكمة الاقتصادية العربية، ومقرها القاهرة، وأسلوب عملها.





ومن جانبه، وأكد عاشور أن الاتحاد يهدف لخلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي، موضحا أن الاتحاد يضم محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة تواكب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.



