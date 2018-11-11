سعفان يهدي درع الوزارة للعاملين بحقل ظهر للغاز تقديرا لجهودهم في العمل.. صور

تبادل وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ "الغضبان" تقديرا لجهوده المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرا له على المجهود المبذول في نشر وعي السلامة والصحة المهنية بين العاملين وحثهم على العطاء في العمل.





كما أهدى الوزير درع الوزارة إلى المهندس سمير زايد مساعد مدير شركة بترول بلاعيم لتقديمه للعاملين بحقل ظهر ببورسعيد تكريما لما يبذلونه يوميا من جهد وتضحيات وتحمل مشاق العمل، وأهدى "زايد" درع الشركة إلى كل من الوزير والمحافظ.





جاء ذلك خلال زيارة الوزير لشركة بترول بلاعيم بحقل ظهر ، بمحافظة بورسعيد لافتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية.