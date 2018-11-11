روما ينتفض ويحقق رباعية على سامبدوريا في الكالشيو الإيطالي .. فيديو

حقق فريق روما فوزًا على سامبدوريا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأوليمبيكو" ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي "الكالشيو".





انتظر فريق العاصمة الإيطالي للدقيقة 19 ليعلن عند تقدمه عبر خوان خيسوس ليعود بعدها باتريك ستشيك و عزز من تقدم روما بالهدف الثاني في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.





وأحرز ستيفان الشعراوي ثالث الأهداف قبل أن يقلص سامبدوريا النتيجة بإحرازه أولي الأهداف لفريقة في الدقيقة 89 لكن الشعراوي عاد وسجل هدفه الثاني علي المستوى الشخصي والرابع لفريقه.





وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 19 في المركز السادس بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر .







