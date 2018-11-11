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أخبار العالم

طائرة الرئيس العراقي تحمل مفاجأة غير متوقعة للكويتيين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:17 م
الرئيس العراقي خلال
الرئيس العراقي خلال لقائه مع أمير الكويت
رشا عبدالوهاب
أعلن الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، أنه سلم الكويت ممتلكات وأرشيفا كويتيا بلغ حجمه ثلاثة أطنان كدفعة أولى.

وأكد صالح، خلال لقائه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان، أنه تمت إعادة بعض مقتنيات الديوان الأميري الكويتي التي سرقت خلال الغزو العراقي.

وكشف عن أن زيارته إلى الكويت اليوم ستشهد تسليم دفعة من الممتلكات والأرشيف الكويتية الموجودة في خزائن وزارة الخارجية العراقية، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة ومتتابعة.

وقال صالح في تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية، إن زيارته "ستشهد تسليم دفعة من الممتلكات والأرشيف الكويتية الموجودة في خزائن وزارة الخارجية العراقية، على أن يتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة ومتتابعة، كجزء من بادرة حسن النية لدى العراق تجاه دولة وشعب الكويت الشقيق".

وأضاف أن زيارته "تأتي في إطارها الطبيعي كدولتين جارتين شقيقتين تجمعهما أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة والأخوة الحقيقية والتطلعات المشتركة نحو المستقبل الزاهر بين البلدين".

وأبدى الرئيس العراقي تطلعه إلى استمرار التعامل الإيجابي والأخوي للكويت بشأن ملف التعويضات، وإلى رؤية المزيد من المشروعات الاستثمارية الكويتية في العراق بما يخدم مصالح البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قوله، إن "طائرة الرئيس العراقي ستحمل جزءًا من الأرشيف الوطني والممتلكات الكويتية، على أن تنقل طائرة أخرى دفعة ثانية".
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