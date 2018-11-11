أول تعليق لـ طارق العشري عقب فوز حرس الحدود أمام الإسماعيلي

أعرب طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود عن سعادته البالغة بفوز فريقه أمام الإسماعيلي، مؤكدا أنه فوز هام أمام فريق كبير مثل الدراويش.



وأضاف في تصريحات لـ قناة النيل الرياضية، أن لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة جيدة، بالإضافة لأنهم خاضوا المباراة بشجاعة وإصرار شديد على الفوز.



وتابع أن مباريات الفريق المقبلة أمام بيراميدز والمصري ووادي دجلة صعبة للغاية، ولكن فريقه قادر على الفوز، مشددا على أن فريقه يعاني من أزمات ببعض المراكز خاصة الهجوم، حيث إنه سيحرص على تدعيم الفريق بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد حرس الحدود إلى 12 نقطة محتلا بها المركز الـ14 بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 13 نقطة محتلا بها المركز الـ12.

