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فن

14 دولة تشارك فى مهرجان السينما بالجزائر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلنت إدارة المهرجان الدولي للسينما بالجزائر اليوم، الأحد، أن الدورة التاسعة للمهرجان ستقام في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر المقبل بقاعتي ابن زيدون وزينات بديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة بمشاركة 14 دولة.

وقالت رئيسة المهرجان زهيرة ياحي -في تصريحات اليوم- إن المهرجان الذي يخصص دورته للأفلام الملتزمة يعقد تحت إشراف وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي.

وأشارت إلى لجنة التحضير المكلفة بانتقاء الأفلام المشاركة في المنافسة الرسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية)، وقع اختيارها على مجموعة أعمال ستعرض لأول مرة، وهي أعمال جزائرية وأجنبية تمثل 14 دولة، موضحة أنه سيتم عرض 3 أفلام يوميًا خلال المهرجان.

يذكر أن الدورة الثامنة التي نظمت بقاعة الموقار وسينماتيك الجزائر العام الماضي شهدت مشاركة 18 عملا سينمائيا، منها 9 أفلام وثائقية و9 أفلام طويلة، تنافست على الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور.
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