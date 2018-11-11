14 دولة تشارك فى مهرجان السينما بالجزائر

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للسينما بالجزائر اليوم، الأحد، أن الدورة التاسعة للمهرجان ستقام في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر المقبل بقاعتي ابن زيدون وزينات بديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة بمشاركة 14 دولة.





وقالت رئيسة المهرجان زهيرة ياحي -في تصريحات اليوم- إن المهرجان الذي يخصص دورته للأفلام الملتزمة يعقد تحت إشراف وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي.





وأشارت إلى لجنة التحضير المكلفة بانتقاء الأفلام المشاركة في المنافسة الرسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية)، وقع اختيارها على مجموعة أعمال ستعرض لأول مرة، وهي أعمال جزائرية وأجنبية تمثل 14 دولة، موضحة أنه سيتم عرض 3 أفلام يوميًا خلال المهرجان.



