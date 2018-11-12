الإفتاء: الزواج ليس واجبا إلا في هذه الحالة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج ليس واجبًا، ولا يجب إلا إذا تعين أي كان دافعا للإنسان عن الوقوع في الفواحش والمحرمات وكان الإنسان يملك مؤنته فغير ذلك ليس حراما.



وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال "هل يجوز الامتناع عن الزواج تعللا بالظروف الاقتصادية؟"، أنه ينبغي على الإنسان أن يعمل ويستغفر الله كثيرا لقوله تعالى { فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا}.



وأشار الى أن الاستغفار من أسباب جلب الرزق وكذلك على الإنسان أن يدعو الله تعالى وينوى أن يتزوج تحصينا لنفسه فإن كان كذلك فإن من الثلاثة الذين حقًا على الله إعانتهم الناكح أي من يريد الزواج مريد العفاف.