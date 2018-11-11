محمد صلاح يحتفل بفوز ليفربول على فولهام بطريقته .. صورة

حرص اللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على الاحتفال بفوز فريقه امام فولهام بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لحذائه خلال المباراة واسمه مكتوب عليه.



وأحرز المصري محمد صلاح، الهدف الأول لفريق ليفربول في مرمى فولهام بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبات محمد صلاح يمتلك 8 أهداف مع ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث سجل هدفين في منافسات دوري أبطال أوروبا.